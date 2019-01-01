"Попросту скучно": Критики разгромили Малефисенту 2 с Джоли

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Малефисента: Владычица тьмы /Flickr

Долгожданный сиквел Малефисенты от Disney с Анджелиной Джоли в главной роли стал одним из самых ожидаемых фильмов текущего года. Первая часть хоть и была успешной в прокате, однако получила смешанные отзывы от критиков, которые, к слову, уже посмотрели вторую часть и многие остались ею недовольны.

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Рецензент из издания The Guardian пишет так: "Сиквел разочаровывает, хотя Джоли точно старается. Как и Фанинг, которая относится к роли так же серьезно, как и ко всему остальному в своей карьере".

Автор из Entertainment Weekly отметил, что звездным актрисам не позволили раскрыть потенциал. "Детям, возможно, это все покажется волшебным, но взрослым придется поразмышлять, почему силы, которые смогли собрать Пфайффер и Джоли вместе, не смогли дать им таких сцен, чтобы они смогли достаточно раскрыться", - резюмирует журналист.

Малефисента: Владычица тьмы /Flickr

"Истинные злодеи Диснея в этом случае не на экране, они находятся внутри самой студии", - подчеркивает Питер Дебруж из Variety, обвиняя боссов Disney в результате.

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"Подумайте дважды, прежде чем повести в кино маленьких детей или даже чувствительных взрослых - это праздник мрака и мглы, который даже местами шокирует. Но хуже всего то, что все это попросту скучно", - написал критик из The Washington Post.

А вот некоторые журналисты более мягко отозвались о фильме. Например, Моника Кастилло из The Wrap поведала, что "в фильме есть интересные фрагменты, которые сами по себе интересны, но не всегда подходят друг другу".

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes в данный момент картина имеет 52% свежести.

Напомним, фильм Малефисента: Владычица тьмы выходит в украинский прокат 17-го октября.

Ранее сообщалось о том, что кинокритики также низко оценили фильм Гемини с Уиллом Смитом