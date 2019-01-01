Фантастический экшен: Вышел трейлер кинокомикса Бладшот с Вином Дизелем

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Бладшот /Скриншот с YouTube

Совсем недавно мы писали о том, что Вин Дизель является одним из тех актеров, которым продюсеры перестали доверять крупные роли в больших проектах. Однако теперь актер возвращается в жанр фантастических боевиков с главной ролью в кинокомиксе Бладшот, который обзавелся первым официальным трейлером.

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Грядущий фантастических блокбастер расскажет о солдате, которого вернули к жизни. Теперь в его теле находятся нанороботы, которые постоянно исцеляют его, а также наделяют сверхсилой, при этом влияя на разум. Однако сам он хочет узнать о причинах того, что с ним произошло.

Лента основана на одноименном комиксе от издания Valiant Comics.

Фильм Бладшот выйдет в прокат 20-го февраля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер нового Доктора Дулиттла с Робертом Дауни-младшим