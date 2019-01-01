Вышел трейлер нового Доктора Дулиттла с Робертом Дауни-младшим

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Удивительное путешествие доктора Дулиттла /Скриншот из трейлера

После расставания с киновселенной Marvel актер Роберт Дауни-младший переключился на новые проекты. Одним из них стал перезапуск истории о докторе Дулиттле, который получил название Удивительное путешествие доктора Дулиттла. В Сети уже появился трейлер картины.

Постер фильма Удивительное путешествие доктора Дулиттла /Wikipedia

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Сюжет расскажет о заботливом ветеринаре, который умеет общаться с разными животными. На этот раз он отправится в путешествие по миру, где уговорит китов передвинуть остров, чтобы спасти людей, поможет участвующим в корриде быкам, а также познакомиться с другими существами.

Фильм Удивительное путешествие доктора Дулиттла выйдет в прокат 20 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер мультфильма Вперед от Pixar