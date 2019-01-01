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Фэнтези-миры: Вышел долгожданный трейлер мультфильма Вперед от Pixar

Главные роли озвучили Крис Пратт и Том Холланд
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Вперед
Вперед
/facebook.com/pixaronward/

На YouTube-канале студии Pixar состоялась премьера долгожданного полноценного трейлера анимационного фильм Вперед, который снят совместно с Disney. Главные роли озвучили звезды киновселенной Marvel Крис Пратт и Том Холланд.

Постер фильтфильма Вперед
Постер фильтфильма Вперед
/facebook.com/pixaronward/

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Мультфильм покажет обратную сторону фэнтези-миров, отбросил подвиги, героев и монстров, а оставив современность и технологиями и дорогим кофе, где живут феи, эльфы и прочие фэнтезийные персонажи. Главные герои - братья Лайтфуты, которые с помощью волшебного посоха могут воскресить отца на один день, но случайно возвращают лишь ноги. И теперь им нужно отыскать источник магии, отправившись в необычное приключение.

Премьера мультфильма Вперед состоится 5 марта 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что звезда Аквамена исполнит главную роль в Матрице 4

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Вперед Мультфильм анимационный фильм трейлер Том Холланд Крис Пратт Disney Pixar Все теги
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