Экшен, драйв и юмор: Вышел новый зрелищный трейлер фильма Zомбилэнд 2

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Zомбилэнд: контрольный выстрел /Скриншот из трейлера

Спустя десять лет на экраны выходит продолжение одного из самых популярных фильмов про зомби 21-го века, в котором играют Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин. Студия Sony уже опубликовала второй трейлер долгожданной ленты Zомбилэнд: контрольный выстрел.

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Судя по ролику, в сиквеле вернется Билл Мюррей, которого убили еще в первой части, а также появятся новые персонажи. Кроме этого, зрители увидят новые виды зомби, а также то, как главные герои столкнуться с другими выжившими людьми.

Фильм Zомбилэнд: контрольный выстрел выйдет в украинских кинотеатрах 24 октября.

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