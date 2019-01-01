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Звезда Аквамена исполнит главную роль в Матрице 4

Яхья Абдул-Матин II присоединился к касту новой Матрицы
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Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
/Getty Images

Популярный актер Яхья Абдул-Матин II, получивший признание, сыграв роль злодея по имени Черная Манта в блокбастере Аквамен от DC, стал частью актерского состава фильма Матрица 4, который снимет Лана Вачовски. Кроме него к ленте также вернуться Кэри-Энн Мосс и Киану Ривз.

Яхья Абдул-Матин II в роли Черной Манты
Яхья Абдул-Матин II в роли Черной Манты
/Flickr

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Пока не сообщается, кого именно сыграет Абдул-Матин, однако известно, что ему досталась одна из главных ролей. По слухам, он может стать молодым Морфеусом, которого в оригинальной трилогии сыграл Лоренс Фишберн.

Сюжет четвертой Матрицы пока неизвестен, как и дата выхода ленты. Warner bros. планируют начать съемки уже в начале 2020-го года.

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Матрица 4 Матрица Аквамен Яхья Абдул-Матин II Киану Ривз Все теги
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