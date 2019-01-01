"Очень амбициозно": Киану Ривз похвалил сценарий Матрицы 4

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Киану Ривз /Getty Images

Не так давно стало известно, что голливудский актер Киану Ривз вернется к своей культовой роли избранного Нео в продолжении серии фантастических фильмов Матрица. Теперь же он прочел сценарий четвертой части и поделился впечатлениями в интервью изданию Entertainment Tonight.

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Ривз заявил, что уже ждет своего возвращения к роли. "Это очень амбициозный проект. Как и должен быть", - подчеркнул звездный актер, однако не рассказал деталей сюжета, который пока еще хранится в секрете.

Предыдущая часть под названием Матрица: Революция вышла еще в 2003-ем году. На какую дату назначена премьера четвертого фильма - неизвестно.

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