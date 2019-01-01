В киевском метро появился поезд, посвященный фильму Захар Беркут

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Захар Беркут /facebook.com/ZakharBerkutFilm/

В честь выхода долгожданного украинского исторического экшена Захар Беркут FILM.UA Distribution запустили в киевском метро уникальный поезд, который находится на Оболонско-Теремковской (синей) линии. Увидеть его можно уже с 10-го октября в течение одного месяца.

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Метропоезд вмещает в себя различные интересные факты касательно самой ленты Ахтема Сейтаблаева. В нем размещена образовательно-информационная информация о самом проекте, о его создании, о первоисточнике и многом другом. Примечательно, что он станет частью акции В кино на метро, которая еще будет развиваться.

Напомним, украинский фильм Захар Беркут вышел в прокат 10-го октября.

Ранее сообщалось о том, какие фильмы идут в кино с 10-го октября