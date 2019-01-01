Блондинка в законе 3: Названа дата выхода долгожданной комедии

Поделись







Блондинка в законе /Flickr

Популярная блондинка, которая рушила стереотипы и строила головокружительную политическую карьеру в течение двух фильмов снова вернется на экраны. В комедийной мелодраме Блондинка в законе 3 снова главную роль сыграет Риз Уизерспун, а кроме этого, объявлена дата выхода - 8 мая 2020 года.

Читай также: ТОП-5 фильмов с Риз Уизерспун

На данный момент неизвестно, о чем будет сюжет продолжения. Однако, вполне вероятно, что история будет развиваться спустя много лет после событий первых двух фильмов.

Напомним, что обе части комедии Блондинка в законе вышли в 2001-ом и 2003-ем годах.

Ранее сообщалось о том, что Человек-паук вернулся в киновселенную MARVEL