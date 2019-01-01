Блондинка в законе 3: Названа дата выхода долгожданной комедии
Третья часть комедии выйдет в 2020-ом
Блондинка в законе/Flickr
Популярная блондинка, которая рушила стереотипы и строила головокружительную политическую карьеру в течение двух фильмов снова вернется на экраны. В комедийной мелодраме Блондинка в законе 3 снова главную роль сыграет Риз Уизерспун, а кроме этого, объявлена дата выхода - 8 мая 2020 года.
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На данный момент неизвестно, о чем будет сюжет продолжения. Однако, вполне вероятно, что история будет развиваться спустя много лет после событий первых двух фильмов.
Напомним, что обе части комедии Блондинка в законе вышли в 2001-ом и 2003-ем годах.
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