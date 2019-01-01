Финал скандала: Человек-паук вернулся в киновселенную MARVEL

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Человек-Паук /Flickr

Не так давно студия Sony отказалась предоставлять права на использование образа Человека-паука для Disney, а соответственно - и для киновселенной Marvel. Теперь же компании все-таки смогли договориться о сотрудничестве, а новый третий фильм о ползучем супергерое спродюссирует Кевин Файги.

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По существующей информации, в финальных переговорах участвовало все руководство обеих студий. Теперь по новым условиям договоренности Disney будут получать 25% от прибыли с фильмов о Паучке, а также оставят права на выпуск сопутствующих товаров.

Кроме этого, Кевин Файги намекнул, что Человек-паук в исполнении Тома Холланда может появиться в лентах разных киновселенных: "Так уж вышло, что он единственный герой с суперспособностью переходить в другие киновселенные… Никогда не знаешь, что может произойти в будущем".

Новый третий фильм о Человеке-пауке также обзавелся датой выхода - 16 июля 2021 года.

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