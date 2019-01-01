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Призраки прошлого: Вышел полноценный трейлер продолжения Во Все Тяжкие

Фильм выйдет на Netflix в октябре
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Путь: Во Все Тяжкие
Путь: Во Все Тяжкие
/Скриншот из трейлера

Долгожданный фильм Путь: Во Все Тяжкие (ориг. - El Camino), ставший продолжением одноименного сериала, не так давно обзавелся несколькими тизерами, кадрами, а также официальным постером. Теперь же в Сети появился полноценный трейлер картины.

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Двухминутный ролик показывает Джесси Пинкмана, который сбежал из плена и искал свободы. Вот только теперь становится ясно, что его мечты не сбылись, а призраки прошлого все еще терзают его. Он скрывается ото всех, а действия ленты будут развиваться сразу же после окончания сериала Во Все Тяжкие.

Фильм Путь: Во Все Тяжкие выйдет на платформе Netflix уже 11-го октября.

Ранее сообщалось о том, что зрители назвали главный сериал 2000-ых

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Во Все Тяжкие Путь: Во все тяжкие Трейлер Джесси Пинкман Аарон Пол Netflix Все теги
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