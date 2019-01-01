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Опубликованы постер и фото со съемок продолжения Во Все Тяжкие

Картина выйдет в октябре на Netflix
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Путь: Во Все Тяжкие
Путь: Во Все Тяжкие
/Flickr

Долгожданный полнометражный фильм Путь: Во Все Тяжкие, который станет продолжением одноименного сериала, не так давно обзавелся новым тизером. Теперь же в Сети появился официальный постер ленты с Аароном Полом, а также фотографии со съемок.

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На снимке со съемочного процесса также можно увидеть самого Аарона Пола, который вновь сыграл Джесси Пинкмана, а также режиссера Винса Гиллигана. Сюжет ленты расскажет о жизни вышеупомянутого героя после того, как тот сбежал в конце сериала из плена неонацистов.

Лента Путь: Во Все Тяжкие выйдет на Netflix 11-го октября.

Ранее сообщалось о том, что Чернобыль и Игра Престолов стали лауреатами премии Эмми-2019

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Во Все Тяжкие Путь: Во все тяжкие Джесси Пинкман сериалы продолжение Netflix Аарон Пол Все теги
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