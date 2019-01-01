Опубликованы постер и фото со съемок продолжения Во Все Тяжкие
Долгожданный полнометражный фильм Путь: Во Все Тяжкие, который станет продолжением одноименного сериала, не так давно обзавелся новым тизером. Теперь же в Сети появился официальный постер ленты с Аароном Полом, а также фотографии со съемок.
El Camino: A Breaking Bad Movie — KEY ART: pic.twitter.com/rVz5ydwiXj— See What's Next (@seewhatsnext) 23 сентября 2019 г.
Читай также: Опубликован новый трейлер продолжения Во Все Тяжкие
На снимке со съемочного процесса также можно увидеть самого Аарона Пола, который вновь сыграл Джесси Пинкмана, а также режиссера Винса Гиллигана. Сюжет ленты расскажет о жизни вышеупомянутого героя после того, как тот сбежал в конце сериала из плена неонацистов.
El Camino: A Breaking Bad Movie — BEHIND THE SCENES: pic.twitter.com/ARfjnP94lf— See What's Next (@seewhatsnext) 19 сентября 2019 г.
Лента Путь: Во Все Тяжкие выйдет на Netflix 11-го октября.
Ранее сообщалось о том, что Чернобыль и Игра Престолов стали лауреатами премии Эмми-2019