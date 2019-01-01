Чернобыль и Игра Престолов стали лауреатами премии Эмми-2019

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Названы победители Эмми-2019 /Flickr

Не так давно в Лос-Анджелесе вручили технические премии Эмми, а теперь же наконец-то прошла основная церемония. Главную телепремию года получило множество сериалов, в том числе и Чернобыль с Игрой Престолов. Последний стал лауреатам в номинации Лучший драматический сериал, а Питер Динклейдж стал лучшим актером второго плана.

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Лучшим актером драмы назвали Билла Портера из сериала Поза, а актрисой - Джоди Комер, сыгравшая в Убивая Еву. Премию за режиссуру драмы получил постановщик Озарка Джейсон Бейтман.

Питер Динклэйдж в Игре Престолов /Flickr

А вот лучшим комедийным телешоу в этом году признали Флибэг, а лучшей актрисой стала Фиби Уоллер-Бридж, которая сыграла в нем же. Премию за лучшую мужскую актерскую игру в комедии получил Билл Хадер (Барри).

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Сериал Чернобыль от HBO, в свою очередь, был удостоен победы в номинации Лучший мини-сериал, постановщик Йохан Ренк стал лучшим режиссером мини-сериала, а сценарист Чернобыля Крэйг Майзин получил награду за лучший сценарий мини-сериала. Джаррель Джером (Когда они нас увидят) стал лучшим актером мини-проекта, а Мишель Уильямис (Фосси/Вердон) - лучшей актрисой.

Также Лучшим телевизионным фильмом 2019-го года Академия телевидения признала Черное Зеркало: Брандашмыг.

Ранее сообщалось о том, что зрители назвали главный сериал 1990-ых