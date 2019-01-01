Игра Престолов выиграла 10 премий Эмми

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Игра Престолов /Flickr

В Лос-Анджелесе состоялось вручение второстепенных и технических наград телевизионной премии Эмми, которое проходило в течение двух дней. Сериал Игра Престолов от HBO номинирован в 32-ух номинация (включая и основные), из которых победил сразу в 10.

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Шоу наградили в номинации Creative Arts, Лучший актерский состав, Лучшие визуальные эффекты, Лучший саундтрек и работа со звуком, Лучшие дизайн заставки и кастинг, Лучшая работа каскадеров, Лучший грим, костюмы и другие.

Чернобыль /Flickr

Кроме этого, сериал Чернобыль был удостоен семи премий, Удивительная мисс Мейзел - шести, а скандальный фильм Покидая Неверленд победил в номинации Лучший документальный или нон-фишкн проект.

Основная 71-ая церемония вручения премий Эмми состоится в Лос-Анджелесе 23 сентября с 3:00 до 6:00 по Киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что HBO снимут сериал по Игре Престолов про Таргариенов - СМИ