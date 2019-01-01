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Опубликован новый трейлер продолжения Во Все Тяжкие

В свежем тизере появился и сам Джесси Пинкман
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Во Все Тяжкие
Во Все Тяжкие
/Flickr

Студия Netflix решила еще больше подогреть ожидания к грядущему фильму Путь: Во все тяжкие, который станет прямым продолжением сериала Во все тяжкие, опубликовав свежий тизер в Сети. В нем зрители уже могут увидеть самого Джесси Пинкмана в исполнении Аарона Пола.

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Известно, что именно Джесси станет центральным персонажем картины, о котором и поведает сюжет. Зрители увидят, что произошло с ним, после того, как он сбежал из плена неонацистов, а мистер Хайзенберг погиб.

Лента Путь: Во все тяжкие выйдет на платформе Netflix уже 11-го октября.

Ранее сообщалось о том, что зрители назвали главный сериал 2000-ых

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Во все тяжкие Путь: Во все тяжкие Аарон Пол трейлер Netflix Все теги
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