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Команда Марго Робби: Опубликован постер фильма Хищные Птицы от DC

Выход блокбастера запланирован на февраль 2020-го
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Хищные Птицы
Хищные Птицы
/Flickr

Студия Warner Bros. опубликована официальный яркий и забавный постер долгожданного фильма Хищные Птицы, основанного на комиксах DC. На нем большую часть занимает Харли Квинн в исполнении Марго Робби, а вокруг ее головы летают остальные персонажи ленты, в числе которых и злодей, которого играет Юэн МакГрегор.

Постер фильма Хищные Птицы
Постер фильма Хищные Птицы
/instagram.com/wbpicturesua/

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Сюжет до сих пор держится в секрете, однако одно известно точно - он будет построен вокруг команды во главе с самой злодейкой Харли Квинн. Девушки будут бороться с преступностью, а главным их врагом станет Черная Маска, который также не раз сражался с Бэтменом.

Блокбастер Хищные Птицы выйдет в прокат 6-го февраля 2020-го года.

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