Появились сюжетные детали Охотников за Привидениями 3

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Охотники за привидениями /Flickr

Съемки третьей части культовых Охотников за Привидениями все еще продолжаются, а продюсер Айван Райтман (тот самый, который снял два первых фильма) раскрыл сюжетные детали новинки.

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По его словам, сюжет развернется в небольшом городке, куда приедет учитель средней школы, по совместительству - сейсмолог, которого играет актер Пол Радд. Он должен проверить загадочные землетрясения, о которых сообщила мать с двумя детьми, считающая, что происходит нечто паранормальное.

Стоит отметить, что в ленте появится доктор Рэймонд Стэнз в исполнении Дэна Эйкройда, сыгравшего в оригинальной дилогии. Также вернутся и другие актеры, в числе которых - Сигурни Уивер и Билл Мюррей.

Напомним, что режиссерское кресло картины занял сын Айвана Райтмана - Джейсон Райтман. Охотники за Привидениями 3 выйдут 9 июля 2020 года.

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