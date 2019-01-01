Появились фото и видео со съемок Охотников за Привидениями 3

Поделись







Охотники за привидениями 3 /twitter.com/TMZ

Съемки новых Охотников за Привидениями, которые станут прямым продолжением оригинальной серии, продолжаются со средины июля. Не так давно слитыми в Сеть оказались кадры и видеоролики со съемочной площадки фильма.

Читай также: Вышел тизер новых Охотников за привидениями

На новых материалах можно увидеть тот самый легендарных эктомобиль охотников, рассекающий по улицам города, рисунок на стене, съемку со школьным автобусом, а также актеров, включая звезду киновселенной Marvel Пола Радда. Тот оказался в окружении фанатов, с которыми с удовольствием пообщался и сфотографировался.

Долгожданная лента Охотники за Привидениями 3 выйдет в мировой прокат 9 июля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино завершит карьеру масштабным "суперфильмом"