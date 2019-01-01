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Появились фото и видео со съемок Охотников за Привидениями 3

На кадрах засветился Пол Радд и легендарный автомобиль
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Охотники за привидениями 3
Охотники за привидениями 3
/twitter.com/TMZ

Съемки новых Охотников за Привидениями, которые станут прямым продолжением оригинальной серии, продолжаются со средины июля. Не так давно слитыми в Сеть оказались кадры и видеоролики со съемочной площадки фильма.

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На новых материалах можно увидеть тот самый легендарных эктомобиль охотников, рассекающий по улицам города, рисунок на стене, съемку со школьным автобусом, а также актеров, включая звезду киновселенной Marvel Пола Радда. Тот оказался в окружении фанатов, с которыми с удовольствием пообщался и сфотографировался.

Долгожданная лента Охотники за Привидениями 3 выйдет в мировой прокат 9 июля 2020 года.

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