HBO снимут сериал по Игре Престолов про Таргариенов - СМИ

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HBO планируют сериал про Таргариенов /Flickr

Не так давно закончились съемки пилотного эпизода сериала-приквела Игры Престолов, в котором будет много чего интересного. Теперь же стало известно, что эта фэнтези-вселенная возможно разрастется еще больше, ведь HBO могут запустить в разработку еще один проект. Об этом сообщает издание Deadline.

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Новинка может стать экранизацией книги Джорджа Мартина Пламя и Кровь, действия которой разворачиваются за 300 лет до событий Игры Престолов. А в центре сюжета - дом Таргариенов, покинувший Валирию. К слову, канал уже планирует съемку пилотного эпизода, от которого будет зависеть будущее приквела.

Напомним, что в скором будущем должна выйти пилотная серия первого спин-оффа Игры Престолов под названием Долгая Ночь. Оригинальный сериал же закончился весной 2019-го.

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