Первые фото: HBO сняли пилотную серию приквела Игры Престолов

Поделись







Закончились съемки первой серии приквела Игры Престолов /Flickr

Канал HBO завершил съемки пилотного эпизода сериала-приквела Игры Престолов под рабочим названием Долгая Ночь, который расскажет о событиях, произошедших задолго до оригинала. Дата выхода новинки пока не сообщается, а судьба проекта зависит от того, как примут зрители первую серию. Кроме этого, в Twitter появились фото со съемочной площадки.

Читай также: Джордж Мартин рассказал о приквеле Игры Престолов

Джордж Мартин уже рассказывал, что в приквеле можно будет увидеть семью Старков. И это подтверждают свежие снимки, на которых можно увидеть герб с лютоволком. Съемки прошли в Северной Ирландии и, судя по всему, немалая часть событий будет происходить именно на воде.

Напомним, что сериал Игра Престолов от HBO закончился в мае 2019-го и получил 32 номинации на Эмми, несмотря на негативные отзывы от зрителей и критиков о восьмом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что cоцсети раскритиковали номинацию Игры Престолов на Эмми