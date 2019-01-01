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Первые фото: HBO сняли пилотную серию приквела Игры Престолов

Сериал носит рабочее название Долгая Ночь
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Закончились съемки первой серии приквела Игры Престолов
Закончились съемки первой серии приквела Игры Престолов
/Flickr

Канал HBO завершил съемки пилотного эпизода сериала-приквела Игры Престолов под рабочим названием Долгая Ночь, который расскажет о событиях, произошедших задолго до оригинала. Дата выхода новинки пока не сообщается, а судьба проекта зависит от того, как примут зрители первую серию. Кроме этого, в Twitter появились фото со съемочной площадки.

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Джордж Мартин уже рассказывал, что в приквеле можно будет увидеть семью Старков. И это подтверждают свежие снимки, на которых можно увидеть герб с лютоволком. Съемки прошли в Северной Ирландии и, судя по всему, немалая часть событий будет происходить именно на воде.

Напомним, что сериал Игра Престолов от HBO закончился в мае 2019-го и получил 32 номинации на Эмми, несмотря на негативные отзывы от зрителей и критиков о восьмом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что cоцсети раскритиковали номинацию Игры Престолов на Эмми

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Игра Престолов Game of Thrones HBO долгая ночь фото со съемок Джордж Мартин Все теги
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