Раскрыты неожиданные подробности смерти 16-летней звезды Облачного Атласа

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Майя-Лесия Нейлор /instagram.com/mya.lecia/

7 апреля 2019-го года стало известно, что из жизни ушла 16-летняя британская актриса Майя-Лесия Нейлор, которая обрела популярность благодаря участию в ленте Облачный Атлас 2012-го года. Тогда сообщалось, что девушка упала в обморок, после чего скончалась. Однако теперь издание Daily Mail опубликовало новую неожиданную информацию о трагическом происшествии.

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Стало известно, что причиной смерти Нейлор стало самоубийство. Юная актриса повесилась в своей комнате после того, как разругалась со своими родителями. В Daily Mail также подчеркивают, что она должна была сдавать экзамены, а накануне родителей уведомили из школы о том, что у девушки низкие оценки. Из-за этого ей запретили посетить вечеринку, а вечер она провела за просмотром фильма со своей семьей, в котором, как утверждается, была сцена с суицидом.

Сразу после кинопросмотра Майя-Лесия ушла к себе в комнату, а только утром мать обнаружила ее без сознания. О смерти объявили уже тогда, когда актриса была доставлена в одну из лондонских больниц.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти солиста The Prodigy стало повешение