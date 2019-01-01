Причиной смерти солиста The Prodigy стало повешение

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Кит Флинт /Flickr

Знаменитый музыкант Кит Флинт, который был солистом группы The Prodigy, 4 марта ушел из жизни в результате самоубийства. Теперь же после вскрытия назвали предварительную причину его смерти - механическая асфиксия. Проще говоря, повешение.

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Полиция подтвердила тот факт, что смерть артиста не является подозрительной. Также известно, что совсем скоро будут обнародованы результаты токсикологической экспертизы. Расследование будет продолжено, а следующее слушание отложено до 23 июля.

Ранее сообщалось о том, что The Prodigy отменили все концерты после смерти солиста