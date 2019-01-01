Стали известны подробности самоубийства вокалиста The Prodigy

Кит Флинт ушел из жизни 4-го марта на 50-ом году жизни

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Названы причины суицида Кита Флинта /Getty Images

Всемирно известный музыкант Кит Флинт, фронтмен знаменитой британской группы The Prodigy, скончался 4-го марта. Причиной смерти стало самоубийство, а теперь издание The Sun выяснило его причины.

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Как сообщается, Флинт разводился со своей женой Маюми Кай (более известной под псевдонимом DJ MAYUMI), а также они делили имущество. Данная ситуация стала для него крайне тяжелой, вогнала исполнителя в депрессию, после чего он стал употреблять наркотические вещества. Также отмечается, что незадолго до трагического события Кит выставил на продажу собственный дом, который стоит почти 2 миллиона долларов.

Стоит отметить, что британское издание Metro также вспомнио о том, что солист The Prodigy в ходе интервью в 2015-ом году заявлял о возможности совершения суицида в будущем.

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