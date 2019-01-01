The Prodigy отменили все концерты после смерти солиста

Концерт в Киеве на UPark также не состоится

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Концерты The Prodigy не состоятся /Flickr

Всемирно известная группа The Prodigy отменила все грядущие концерты в связи с кончиной Кита Флинта, который был вокалистом. Концерт летом в Киеве на фестивале UPark, где музыканты собирались презентовать пластинку No Tourists, также не состоится.

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Такое заявление появилось на официальной странице коллектива в социальных сетях. Они написали, что данное решение вступило в силу с момента публикации поста.

Напомним, что фронтмен The Prodigy совершил самоубийство 4-го марта. Ему было 49 лет.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности самоубийства вокалиста The Prodigy