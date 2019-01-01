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Опасные переломы: Опубликован диагноз звезды Джуманджи после ДТП

Стала известна степень тяжести травм Кевина Харта
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Кевин Харт
Кевин Харт
/Getty Images

Совсем недавно стало известно о том, что популярный голливудский актер и комик Кевин Харт попал в серьезную автокатастрофу, после которой его экстренно госпитализировали. Теперь же издание TMZ опубликовало его диагноз.

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Сообщается, что у Харта обнаружили тройной перелом позвоночника - один в поясничном отделе, а два повреждения - в грудном. Ему провели успешную операцию, однако он находится под воздействием сильных обезболивающих в отделе интенсивной терапии. По словам врачей, лечение и реабилитация актера может занять несколько месяцев.

Стоит отметить, что за такими переломами могут последовать трудности при ходьбе и даже полный паралич. Но это в худшем случае, ведь врачи рассчитывают на полное восстановление актера.

Напомним, что 12-го декабря в прокат выходит фильм Джуманджи: Новый уровень, в котором Кевин Харт сыграл одну из главных ролей.

Ранее сообщалось о том, что Александра Розенбаума экстренно госпитализировали

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