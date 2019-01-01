"Все будет хорошо, надеюсь": Александра Розенбаума экстренно госпитализировали

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Александр Розенбаум /instagram.com/rozenbaum.ru

В воскресенье, 1 сентября, стало известно о том, что знаменитый музыкант Александр Розенбаум был госпитализирован после того, как почувствовал сильную головную боль. Тогда врачи заподозрили нарушение мозгового кровообращения, однако диагноз не подтвердился.

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Известно, что Розенбаума экстренно прооперировали, после чего доставили в реанимацию. Вопреки информации в СМИ о том, что его состояние тяжелое, сам певец комментирует все в более оптимистичном ключе: "Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это - слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними. Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно".

Также его продюсер Белла Купсина поведала, что угрозы для жизни Розенбаума отсутствуют. Она добавила, что операция была необходимой, а также запланированной.

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