Тяжелое состояние: Актриса Инна Чурикова упала со сцены
Популярная 75-летняя российская актриса Инна Чурикова 18 июля упала со сцены во время спектакля Старая дева в московском театре Русская песня. Сообщается, что она получила множественные ушибы, а ее состояние расценивается, как тяжелое.
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Известно, что инцидент случился уже в финале спектакля, когда на сцене не было света. Ее коллега Екатерина Васильева сообщила, что Чурикова не увидела край сцены, однако переломов не заметила. По другой информации очевидцев, у актрисы закружилась голова.
Инну Чурикову отвезли в хирургическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. По информации канала 360, актриса диагностировали перелом двух ребер с левой стороны. К ней также приехали муж Глеб Панфилов и сын Иван, которые отказались общаться с журналистами.
Напомним, что Инна Чурикова стала известной благодаря роли Марфушчки-Душечки в киносказке Морозко. Одним из последних ее появлений в кино стала главная роль в фильме Память осени 2015-го года.
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