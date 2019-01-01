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Госпитализирован с травмой: Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

Звездный актер и комик находился на пассажирском сидении
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Кевин Харт
Кевин Харт
/Getty Images

Знаменитый голливудский актер и комик Кевин Харт в воскресенье, 1 сентября, попал в ДТП, которое произошло на трассе недалеко от Малибу. Звезда находился на пассажирском сидении, а в данный момент он госпитализирован вместе с водителем.

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Сообщается, что за рулем автомобиля Plymouth Barracuda 1970-го года находился 28-летний водитель, который не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство унесло в овраг. Экспертиза подтвердила, что он был трезв на момент управления. Сообщается, что у Кевина Харта обнаружили травму спины, а третьей пассажирке госпитализация не понадобилась.

Напомним, что последний на данный момент фильм, в котором снялся Кевин Харт - Джуманджи: Новый уровень, который выйдет в прокат уже 12-го декабря.

Ранее сообщалось о том, что звезда фильма Назад в Будущее впервые посетит Украину

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