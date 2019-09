Госпитализирован с травмой: Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

Знаменитый голливудский актер и комик Кевин Харт в воскресенье, 1 сентября, попал в ДТП, которое произошло на трассе недалеко от Малибу. Звезда находился на пассажирском сидении, а в данный момент он госпитализирован вместе с водителем.

Сообщается, что за рулем автомобиля Plymouth Barracuda 1970-го года находился 28-летний водитель, который не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство унесло в овраг. Экспертиза подтвердила, что он был трезв на момент управления. Сообщается, что у Кевина Харта обнаружили травму спины, а третьей пассажирке госпитализация не понадобилась.

Pictures from Kevin Hart’s car accident. He’s currently in the hospital with “major back injuries.”



It’s a miracle he even survived this.



Praying for Kevin Hart 🙏🏽 pic.twitter.com/jPAraN8jnT