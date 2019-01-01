Брэд Питт посещал клуб анонимных алкоголиков после развода с Джоли

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Брэд Питт /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт в своем недавнем интервью для издания The New York Times признался в том, что в течение полутора лет, во время расставания с Анджелиной Джоли, он страдал от алкоголизма и даже пытался его бороть.

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55-летняя звезда рассказал, что все это время он активно посещал собрания клуба анонимных алкоголиков, которые, по его словам, значительно ему помогали. Питт поведал, что люди в сообществе открыто говорили о своих проблемах и такие разговоры, а также поддержка людей помогли ему выбраться из длительного запоя.

К слову, актер подытожил, что все-таки окончательно смог взять себя в руки и бросить это пагубное пристрастие.

Напомним, что увидеть Брэда Питта все еще можно в фильме Однажды в Голливуде, который идет в украинском прокате.

Ранее сообщалось о том, что в фильме Однажды в Голливуде от Тарантино обнаружили киноляп