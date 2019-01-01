Опубликован зрелищный трейлер фантастики К Звездам с Брэдом Питтом

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К Звездам /Скриншот из трейлера

Долгожданна фантастическая драма К Звездам, где главную роль исполнил голливудский актер Брэд Питт, за месяц до премьеры обзавелась свежим трейлером. Режиссером картины стал Джеймс Грэй.

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Сюжет расскажет об астронавте Рое МакБрайде, который, чтобы найти своего отца, отправился в путешествие по границам Солнечной системы. Он должен также раскрыть тайны, от которых зависит существование человечества, а также его место в космосе.

Картина К Звездам выйдет в украинских кинотеатрах 19 сентября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма о домогательствах с Робби, Кидман и Терон