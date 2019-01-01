Минус 100 кг: Известный российский актер шокировал своими изменениями

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Александр Семчев /Facebook

Популярный российский актер Александр Семчев, известный многими ролями в фильмах и сериалах, еще весной 2018-го года похудел на 40 килограмм, чем удивил своих поклонников. Однако на этом достижение звезды не закончились, ведь теперь известно, что он смог сбросить целых 100 кг.

Александр Семчев /instagram.com/zvezdniy_boom/

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Сообщается, что для того, чтобы достичь такого результата Семчеву понадобился один год. Он сразу же опроверг фейк о том, что сделал резекцию желудка, отметив, что достичь изменений ему помогло сбалансированное питание. "Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой", - рассказал актер. Он добавил, что еще можно есть сырые овощи, а также мешать все нужно в равных пропорциях.

Кроме этого, Александр постоянно считал калории с помощью различных приложений, а также мотивировал себя в борьбе за стройность. Напомним, что ранее его вес доходил до 200 килограммов.

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