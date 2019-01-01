Кристен Стюарт заставляли скрывать бисексуальность из-за Marvel

Поделись







Кристен Стюарт /Getty Images

Знаменитая голливудская актриса Кристен Стюарт, карьера которой в последние годы пошла вверх, совсем недавно поделилась интересным фактом о том, что от нее требовали скрывать свою бисексуальность. Это, по словам звезды, могло привести ее к роли в киновселенной Marvel.

Читай также: ТОП-5 звезд, которые признались в нетрадиционной сексуальной ориентации

Как утверждает сама Стюарт когда-то ей так и сказали: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel". Актриса подчеркнула, что не собирается сотрудничать с такими людьми.

Кристен Стюарт не поведала, кто именно давал ей такие советы, однако она не соблюдала их и от этого только выиграла - Голливуд все чаще снимает кино о нетрадиционной сексуальной ориентации, а саму актрису зовут в крупные проекты. Следующей лентой с ее участием станет хоррор-боевик Под Водой.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер новых Ангелов Чарли с Кристен Стюарт