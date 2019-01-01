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Николас Кейдж связался с наркотиками: Вышел трейлер фильма Кокаиновый Барон

Премьера триллера состоится в сентябре 2019
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Кокаиновый Барон
Кокаиновый Барон
/Скриншот из трейлера

В Сети вышел трейлер грядущего триллера Кокаиновый Барон, в котором главную роль сыграл голливудский актер Николас Кейдж. Кроме него в ленте также снялись Лоренс Фишберн и Барри Пеппер.

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Сюжет расскажет о двух верных помощниках наркобосса, которых зовут Повар и Мужик. Эти двое должны разобраться в поставках грузов, ведь одна крупная партия кокаина, отправленная из Мексики в Канаду (через США), однажды внезапно не достигает своей цели.

Триллер Кокаиновый Барон выйдет в украинский прокат 26 сентября.

Ранее сообщалось о том, что появился необычный тизер нового фильма Кристофера Нолана

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Кокаиновый барон Николас Кейдж Лоренс Фишберн триллер боевик трейлер Все теги
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