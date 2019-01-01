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Опубликованы кадры со съемок сериала Сокол и Зимний Солдат от MARVEL

Звезды поприветствовали актера, который к ним присоединился
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Энтони Маки выложил снимок с актерами из сериала
Энтони Маки выложил снимок с актерами из сериала
/Flickr

Актер Энтони Маки, который играет роль Сокола в киновселенной Marvel, поделился новым фото с актерским составом сериала Сокол и Зимний Солдат, на котором помимо него запечатлены Себастьян Стэн, Эмили ВанКэмп и Уайатт Рассел, которого звезды и поприветствовали в своих рядах.

Снимок с кривляющимися актерами опубликовал и один из подписчиков Маки в Twitter.

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Напомним, что в сериале Сокол станет новым Капитаном Америкой, который будет работать вместе с Баки Барнсом/Зимним Солдатом. Рассел, в свою очередь, сыграет Агента США, которого наняло правительство, а ВанКэмп - Шэрон Картер. Кроме них, в сериале снимется Даниэль Брюль, который вернется к роли злодея Земо.

Сериал Сокол и Зимний Солдат выйдет на Disney+ в 2020-ом году. Последнее на данный момент их совместное появление было в блокбастере Мстители 4: Финал.

Ранее сообщалось о том, что cтала известна дата выхода Черной Пантеры 2 от MARVEL

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Сокол и Зимний Солдат мстители сериал фото Marvel Энтони Маки Сэбастьян Стэн Все теги
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