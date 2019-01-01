Опубликованы кадры со съемок сериала Сокол и Зимний Солдат от MARVEL

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Энтони Маки выложил снимок с актерами из сериала /Flickr

Актер Энтони Маки, который играет роль Сокола в киновселенной Marvel, поделился новым фото с актерским составом сериала Сокол и Зимний Солдат, на котором помимо него запечатлены Себастьян Стэн, Эмили ВанКэмп и Уайатт Рассел, которого звезды и поприветствовали в своих рядах.

We all got together to Welcome Wyatt Russell to the cast, then it got weird... why can’t we all be as beautiful as Emily VanCamp! 😤 #DisneyPlusDays #MarvelCrew pic.twitter.com/Vlh3EvwJCV — Anthony Mackie (@AnthonyMackie) 1 сентября 2019 г.

Снимок с кривляющимися актерами опубликовал и один из подписчиков Маки в Twitter.

spare the other pics from this strip please? pic.twitter.com/bqaETNxWDr — 𝚖𝚊𝚡 (@samueltwiIson) 1 сентября 2019 г.

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Напомним, что в сериале Сокол станет новым Капитаном Америкой, который будет работать вместе с Баки Барнсом/Зимним Солдатом. Рассел, в свою очередь, сыграет Агента США, которого наняло правительство, а ВанКэмп - Шэрон Картер. Кроме них, в сериале снимется Даниэль Брюль, который вернется к роли злодея Земо.

Сериал Сокол и Зимний Солдат выйдет на Disney+ в 2020-ом году. Последнее на данный момент их совместное появление было в блокбастере Мстители 4: Финал.

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