Стала известна дата выхода Черной Пантеры 2 от MARVEL

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Черная Пантера /Flickr

Первая Черная Пантера от студии Marvel стала также и первым кинокомиксом этой вселенной, который был номинирован на главный Оскар. Теперь же на прошедшем конвенте D23 сам режиссер Райан Куглер объявил официальную дату второй части - 6 мая 2022 года.

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В данный момент остается неизвестным, о чем же все-таки расскажет сиквел Черной Пантеры. Пока есть только слухи, что одним из главных антагонистов блокбастера станет Нэмор Подводник. Кроме этого, к актерскому составу вернутся Чедвик Боузман, Летиша Райт и Мартин Фриман.

Напомним, что оригинальная Черная Пантера сумела завоевать три статуэтки Оскар - за Лучшие костюмы, Лучший саундтрек и Лучшую работу художника-постановщика.

Ранее сообщалось о том, что Кит Харингтон сыграет супергероя в блокбастере Вечные от MARVEL