Звезда Игры Престолов сыграет супергероя в блокбастере Вечные от MARVEL

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Кит Харингтон /Getty Images

Популярный актер Кит Харингтон, звезда сериала Игра Престолов, присоединился к актерскому составу блокбастера Вечные от Marvel. Об этом стало известно на диснеевском конвенте D23, где были презентованы новые проекты от студии.

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Харингтон исполнит роль супергероя по имени Черный Рыцарь. Сам же фильм Вечные расскажет о расе улучшенных существ, которые живут уже 5 млн лет, но все время оставались в тени, хотя и вносили свой вклад в развитие событий (в том числе супергеройских). Они обладают различной сверхсилой и бессмертием.

Презентация Вечных на D23 /Getty Images

Блокбастер Вечные выйдет в прокат 4 ноября 2020 года. В нем также снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден и другие.

Напомним, последним на данный момент фильмом Кита Харингтона является Смерть и жизнь Джона Ф. Донована, который сейчас идет в украинских кинотеатрах.

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