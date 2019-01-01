Блокбастер Черная Пантера 2 обзавелся еще одной звездой

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Черная Пантера /Flickr

Долгожданная вторая часть блокбастера Черная Пантера от Marvel еще не обзавелась официальными данными о сюжете и актерском составе, однако уже точно известно, что помимо главных актеров к работе в картине вернется британец Мартин Фримен.

Мартин Фримен в Черной Пантере /Flickr

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"Насколько я знаю, я вернусь. Я буду в следующей Черной пантере, но неизвестно, когда это произойдет", - рассказал актер. Он снова сыграет агента ЦРУ Эверетта К. Росса, как и в первой части.

Дата выхода фильма Черная Пантера 2 пока не объявлена. Первый фильм вышел в 2018-ом году и заработал в прокате более 1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о том, что Райан Гослинг может сыграть в блокбастере Тор 4