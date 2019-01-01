Появились свежие подробности об Ирландце с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

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Ирландец /Flickr

Долгожданная новая гангстерская драма Ирландец от культового режиссера Мартина Скорсезе, в которой главные роли сыграли мастодонты Голливуда Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, наконец-то обзавелась не только трейлером и кадрами, но и официальной датой выхода на Netflix - 27 ноября 2019 года.

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Картина расскажет о реально существовавшем наемном убийце Фрэнке Ширане, которого прозвали Ирландцем. Он работал на боссов криминального мира, убивая по их заказам десятки людей. Одной из его жертв стал Джимми Хоффа, который в свое время таинственно исчез.

Драма Ирландец также выйдет в американский прокат 1-го ноября и, вполне возможно, примет участие в оскаровской гонке.

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