Наследник гения: Квентин Тарантино станет отцом - СМИ

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Квентин Тарантино и его супруга Даниэлла Пик /Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино, которому уже 56 лет, активно продолжает свою карьеру, а кроме этого, не так давно женился на 35-летней Даниэлле Пик. Как сообщает журнал People, супруги ожидают ребенка, который станет для них обоих первенцем.

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Пока что неизвестно, на каком сроке Пик, как и то, какой пол ребенка ожидается. Стоит отметить, что с будущей супругой Тарантино познакомился на съемках своей ленты Бесславные ублюдки, в 2017-ом они обручились, а уже спустя год поженились

Напомним, что прямо сейчас в украинских кинотеатрах идет девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.

Ранее сообщалось о том, что конфликт дочери Брюса Ли и Тарантино набрал оборотов