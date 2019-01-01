Скандал на FOX: Вышел трейлер фильма о домогательствах с Робби, Кидман и Терон

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Бомба /Скриншот из трейлера

В Сети появился дебютный тизер-трейлер фильма Бомба, в котором речь идет о громком скандале на студии FOX. Режиссером выступил Джей Роуч, а главные роли сыграли Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

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В центре сюжета ленты - обвинения в сексуальных домогательствах Роджера Эйлса, возглавлявшего FOX News. После этого скандала в 2016-ом году он расстался с должностью. В трейлере можно увидеть неловкое молчание главных героинь, а также напряженную атмосферу на работе после случившегося.

Лента Бомба выйдет в мировой прокат уже 20-го декабря 2019-го года.

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