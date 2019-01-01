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Возвращение войны: Вышел новый трейлер Рэмбо 5 со Сталлоне

Картина выйдет в прокат в сентябре 2019
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Вышел трейлер нового Рэмбо
Вышел трейлер нового Рэмбо
/Скриншот с видео на YouTube

Долгожданная пятая часть серии боевиков Джоне Рэмбо с Сильвестром Сталлоне, которая носит название Рэмбо: Последняя кровь выйдет уже совсем скоро. А сейчас картина обзавелась новым тизер-трейлером.

Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
/Flickr

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На этот раз история развернется с того, с чего и была начата более 30 лет назад. Ветеран Джон Рэмбо ищет покоя и пытается справиться со своим прошлым, но однажды ему приходится снова взяться за оружие, чтобы начать новую войну с крупным наркокартелем.

Боевик Рэмбо 5: Последняя кровь выйдет в прокат 19-го сентября 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован эффектный трейлер боевика Под водой с Кристен Стюарт

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