Возвращение войны: Вышел новый трейлер Рэмбо 5 со Сталлоне
Картина выйдет в прокат в сентябре 2019
Вышел трейлер нового Рэмбо/Скриншот с видео на YouTube
Долгожданная пятая часть серии боевиков Джоне Рэмбо с Сильвестром Сталлоне, которая носит название Рэмбо: Последняя кровь выйдет уже совсем скоро. А сейчас картина обзавелась новым тизер-трейлером.
Рэмбо: Последняя кровь/Flickr
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На этот раз история развернется с того, с чего и была начата более 30 лет назад. Ветеран Джон Рэмбо ищет покоя и пытается справиться со своим прошлым, но однажды ему приходится снова взяться за оружие, чтобы начать новую войну с крупным наркокартелем.
Боевик Рэмбо 5: Последняя кровь выйдет в прокат 19-го сентября 2019-го года.
Ранее сообщалось о том, что опубликован эффектный трейлер боевика Под водой с Кристен Стюарт