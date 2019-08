Последняя кровь: Опубликованы свежие кадры из боевика Рэмбо 5 со Сталлоне

Возвращение долгожданного Джона Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне уже не за горами! И чем ближе дата выхода пятой части легендарного боевика, тем больше публикуется новых ее промо-материалов. Так, в Сети уже появились свежие кадры.

На промо-снимках изображен Сталлоне в образе Джона Рэмбо с острым ножом, а также ведущим лошадь и едущим верхом на ней. Сюжет фильма расскажет о завязавшем с войнами герое, который вынужден снова взглянуть в глаза своему прошлому, встав на путь мести.

Brilliant new #RamboV #LastBlood #RamboLastBlood #Stallone #Rambo #JohnRambo #LionsGate #SylvesterStallone images from the upcoming movie that will kick the box office a$$ come September 21st! pic.twitter.com/DtGftoEPRM