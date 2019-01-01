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Последняя кровь: Опубликованы свежие кадры из боевика Рэмбо 5 со Сталлоне

Премьера ленты запланирована на сентябрь 2019-го
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Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
/Flickr

Возвращение долгожданного Джона Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне уже не за горами! И чем ближе дата выхода пятой части легендарного боевика, тем больше публикуется новых ее промо-материалов. Так, в Сети уже появились свежие кадры.

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На промо-снимках изображен Сталлоне в образе Джона Рэмбо с острым ножом, а также ведущим лошадь и едущим верхом на ней. Сюжет фильма расскажет о завязавшем с войнами герое, который вынужден снова взглянуть в глаза своему прошлому, встав на путь мести.

Боевик Рэмбо 5: Последняя кровь выйдет в прокат уже 19-го сентября.

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне назвал свой худший фильм

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