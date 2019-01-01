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Опубликован эффектный трейлер боевика Под водой с Кристен Стюарт

Экшен-хоррор выйдет в начале 2020-го года
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Под водой
Под водой
/Flickr

Студия FOX представила дебютный трейлер многообещающего экшен-хоррора, который носит название Под водой. В ленте снялись Кристен Стюарт и Венсан Кассель, а режиссерское кресло занял Уильям Юбэнк, снявший триллер Сигнал.

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Картина расскажет об ученых, работающих на подводной исследовательской станции. Однажды они пережили землетрясение, после которого случилось ужасное - герои столкнулись с неизвестными им океанскими монстрами.

Лента Под водой выйдет в прокат 9-го января 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что букмекеры назвали главных кандидатов на Оскар-2020

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Боевик ужасы хоррор экшен трейлер Кристен Стюарт Венсан Кассель FOX трейлер Все теги
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