Претендент на Оскар: Вышли трейлеры драмы Брачная История

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Брачная история /Скриншот из трейлера

На YouTube появились сразу два долгожданных трейлера драмы Брачная история, которую уже успели назвать одним из главных претендентов на Оскар. Главные роли в ней сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. Первый ролик Что я люблю в Николь показывает происходящее глазами главного героя, а второй - Что я люблю в Чарли - глазами главной героини.

Постеры фильма Брачная история /Flickr

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Драма расскажет об отношениях в одной семье, где супруги очень любят друг друга. Эта история будет раскрываться в деталях, как заявил режиссер Ноа Баумбак, показывая разные стороны происходящего. Но исход у нее будет неизменным - развод и отсутствие слов, которые можно сказать друг другу.

Картина Брачная история будет доступна на сервисе Netflix осенью 2019-го.

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