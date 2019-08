Райан Гослинг может сыграть в блокбастере Тор 4

Поделись







Райан Гослинг /Getty Images

Популярный голливудский актер Райан Гослинг совсем недавно встретился в Лос-Анджелесе с режиссером Тайкой Вайтити, который снял Тор 3 и займется постановкой следующей части кинокомикса. Как сообщают источники издания We Got This Covered, они обсудили участие Гослинга в одном из следующих проектов Вайтити - Тор: Гром и любовь и Следующий гол - победный.

Тайка Вайтити и Райан Гослинг в Лос-Анджелесе /instagram.com/kinopoisk

Также инсайдеры рассказали, что звездный актер снимется именно в четвертом Торе от Marvel. Ранее появилась неподтвержденная информация, что в ленте будет три злодея - Чаровница, Горр - убийца богов и оранжевый монстр Магог. Именно роль последнего может достаться Райану Гослингу. Стоит отметить, что вся информация пока находится на уровне слухов.

Напомним, что последний раз Райан Гослинг появлялся на большом экране в ленте Человек на Луне, где сыграл главную роль. Блокбастер Тор 4: Гром и любовь выйдет в прокат в 2021-ом году.

Ранее сообщалось о том, что фильмы Marvel собрали крупнейшую сумму за 2019-ый