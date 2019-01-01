Пять миллиардеров: История Игрушек 4 побила рекорд для Disney

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История Игрушек 4 /Flickr

В этом году у студии Disney дела идут особенно хорошо - их ленты высоко оценивают критики и зрители, а все это подтверждается высокими миллиардными кассовыми сборами. Вот теперь и мультфильм История Игрушек 4 пополнил копилку миллиардеров 2019-го года.

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Анимационный фильм заработал 1,001 млрд долларов в мировом прокате. Таким образом, Disney стала первой киностудией, которая выпустила пять фильмов, собравших миллиард за год. Первыми в 2019-ом были Капитан Марвел, Мстители: Финал, Аладдин и Король Лев. Также отметку в миллиард перешагнул и Человек-Паук: Вдали от дома, разработанный совместно с Sony.

Стоит отметить, что перспективными миллиардерами являются и грядущие проекты от Disney, которые выйдут в этом году - Холодно сердце 2, Малефисента: Владычица тьмы и девятый эпизод Звездных Войн.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили мировой рекорд по кассовым сборам