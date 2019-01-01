Миллиарды долларов: Disney установили мировой рекорд по кассовым сборам

Студия заработала за семь месяцев такую сумму, какую другим студиям не удавалось собрать за год

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Disney заработали больше 7 миллиардов за семь месяцев /Flickr

Одна из самых крупных киностудий в мире Walt Disney Pictures уже не в первый раз стала абсолютным лидером мирового проката. Благодаря этому они установили новый мировой рекорд по кассовым сборам - 7,67 миллиардов долларов за 2019-ый год.

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Примечательно, что прошлый рекорд также принадлежит Disney, и составлял он 7,61 млрд. Такого успеха в этом году студия достигла благодаря крупным проектам, в числе которых фильм-миллиардеры Капитан Марвел, Человек-Паук: Вдали от дома, Аладдин и Мстители: Финал, ставший самым кассовым фильмов в истории. Кроме этого, к миллиардной отметке приблизилась киноадаптация Короля Льва, уже заработавшая в мире более 962 миллионов долларов, а также мультфильм История Игрушек 4.

Стоит отметить, у студии в этом году выходит еще три потенциально успешных картины - Холодное Сердце 2, Малефисента: Владычица Тьмы и Звездные Войны 9.

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