"Прощай, Тони Старк": Marvel показали удаленную сцену со Мстителей 4

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Появилась трогательная удаленная сцена с четвертых Мстителей /Flickr

Совсем недавно главный блокбастер 2019-го года Мстители: Финал стал самым кассовым фильмом в истории кино, подвинув Аватар Джеймса Кэмерона на второе место. Кроме этого, студия Marvel представила свои грядущие проекты для четвертой фазы киновселенной, а совсем недавно опубликовала удаленную сцену из вышеупомянутой картины.

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В сцене, которая не вошла в кинотеатральную версию Мстителей, показано то, что происходило во время смерти Тони Старка. В ней сразу после поцелуя Пеппер Потс все супергерои, включая Стражей Галактики, Капитана Марвел и других Мстителей, встали на одно колено, отдавая дань уважения Железному Человеку, который пожертвовал жизнью ради спасения всех остальных, убив злодея Таноса.

Напомним, что блокбастер Мстители: Финал вышел 25 апреля, а его кассовые сборы составили 2,791 миллиарда долларов.

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