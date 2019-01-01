Перерождение Симбы: Интересные факты о новом Короле Льве

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Король Лев /Flickr

18-го июля в украинских кинотеатрах стартовал киноремейк знаменитого и любимого всем миром мультфильма Король Лев. Зрители всех возрастов с нетерпением ждали многообещающую новинку, ведь в трейлерах и на кадрах можно было увидеть практически фотореализм, а создатели также обещали разбавить историю обилием новых сцен. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала интересные факты об этой новинке от Disney.

/Flickr

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Новый Король Лев прекрасен, как визуальным рядом, так и своим звуком, а в особенности - озвучкой. В оригинале Симба говорит голосом Дональда Гловера, Нала - Бейонсе, Муфаса - Джеймса Эрла Джонса, который озвучил его и в оригинале, а Чиватель Эджиофор подарил свой голос Шраму. К слову, режиссер фильма требовал от всех актеров озвучки максимальной передачи эмоций, выжимая из них все.

Актеры озвучки Короля Льва /Flickr

Что же насчет режиссера? Кто такой Джон Фавро, который так кропотливо отнесся к киноверсии мультфильма? Дело в том, что ему уже не впервой заниматься подобным, ведь в 2016-ом году он сделал Книгу Джунглей отличным игровым фильмом. Кроме этого, именно Фавро снял одни из первых фильмов киновселенной Marvel - Железный Человек 1,2, а также сыграл там Хэппи - друга и помощника Тони Старка.

"Я знал, что мне нужно быть очень осторожным. Я чувствовал огромную ответственность, ведь не имел права на ошибку", - рассказал режиссер о работе над Королем Львом.

Джон Фавро /Getty Images

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Работа над картиной вобрала в себя стандартную киносъемку и реалистичные компьютерные изображения. А вот с помощью виртуальной реальности Фавро мог даже прогуляться по местам из фильма, а саму картину ставил в процессе анимации. Таким образом, вся команда, работавшая над лентой, смогла изобрести новый способ киносъемки. Но нельзя точно сказать, является ли новый Король Лев анимацией или игровым фильмом. Сам режиссер уверяет, что подобного еще никогда не было.

/Flickr

Стоит отметить, что к команде профессионалов присоединился и один из лучших композиторов Голливуда Ханс Циммер. Именно он написал музыку к оригинальному мультфильму, а теперь и к киноадаптации.

Напомним, что нового Короля Льва от студии Disney можно посмотреть в украинских кинотеатрах с 18-го июля.

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