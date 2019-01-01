Появился финальный трейлер фильма Однажды в Голливуде от Тарантино
Лента выйдет в украинский прокат 15 августа
Вышел последний трейлер фильма Однажды в Голливуде/Flickr
В Сети появился третий и финальный трейлер долгожданной девятой картины Квентина Тарантино, которая носит название Однажды в Голливуде. Главные роли в ней сыграли Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Аль Пачино и другие.
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В свежем промо-видео можно ознакомиться, как с отрывками, касающимся кинематографа, съемок, актеров и прочего, что напрямую связано с сюжетом ленты, так и со сценами, раскрывающими деятельность маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона и его последователей.
Украинская премьера фильма Однажды в Голливуде от Квентина Тарантино состоится 15 августа.
Ранее сообщалось о том, что дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за новый фильм